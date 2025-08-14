【ローマ共同】ANSA通信は13日、イタリア最南端のランペドゥーザ島沖で移民らを乗せた船が転覆し、少なくとも27人が死亡したと報じた。多数が行方不明とみられる。約60人が救助され、ランペドゥーザ島に移送された。生存者の話によると、移民らは2隻の船で北アフリカのリビアを出発。1隻が浸水したため、もう1隻に乗り換えようとしたが、その船も転覆したという。北アフリカなどから地中海を渡って欧州を目指す移民は後を絶