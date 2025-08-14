Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ宮沢裕樹（３６）が、同期に初陣勝利をプレゼントする。２００８年に室蘭大谷高（現道大谷室蘭高）から加入した宮沢にとって、１１日に就任した柴田慎吾監督（４０）は、同年に浜松大から札幌入りした同期。１６日のホーム・秋田戦は２年間をともに過ごした「柴田さん」が初めて指揮を執る。自身は２か月ぶりの復帰を果たし、勝ち点３取りへとつなげる。宮の沢での練習後、宮沢は柴田新監督と身