「全国高校野球選手権・２回戦、関東第一６−１中越」（１３日、甲子園球場）最後の打者を併殺打に打ち取ると、思い切りガッツポーズを決めた。関東第一（東東京）の坂本が完投勝利。９回１３３球を投げ、６安打１失点の好投で初戦突破に導き「終盤にかけて修正できたのは良い部分。自分のピッチングができた」とうなずいた。初回は先頭打者に右翼線二塁打を浴びるなど先制点を献上したが、味方の援護に助けられ、リズムに乗