timelesz松島聡（27）が13日、都内で「ハリー・ポッターショップ原宿」（14日から）オープン記念イベントに出席し、英俳優のトム・フェルトン（37）と対面した。トムが演じたドラコ・マルフォイ好きの松島は、プライベートで訪れたイベント以来、約9年ぶりに“推し”と再会。「僕の思いを伝えられる時間があって、俳優になりたいと伝えたら『君はオーラがあるからやっていける』と。『俳優になりたい思いを願い続ければ必ずな