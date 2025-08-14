人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが、腎臓がんのため今月9日に亡くなっていたことが13日、明らかになった。所属事務所が発表した。61歳だった。◇◇◇NoBさんの公式サイトで「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が令和7年8月9日午後1時39分、闘病の末入院先の病院で、腎臓がんのため永眠