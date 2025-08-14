きょう、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は西日本を中心とした24の府県、25の地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。環境省と気象庁はきょう、西日本を中心とした24の府県、25の地域で「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、午前5時ごろ「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたエリアでは