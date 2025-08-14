「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）九回に登板したロッテ・高野脩が誤算だった。先頭への四球から１死満塁のピンチを招き、水谷にサヨナラ打を許した。１１日のオリックス戦でも決勝点を奪われており、２試合連続で敗戦投手に。吉井監督は「感情とパフォーマンスがまだ一致していない。１軍のいいところで投げられるピッチャーになるかどうかの瀬戸際」と話し、チームは５連敗で、両リーグ最速で６０敗