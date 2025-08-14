「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）劇的な勝利で連敗脱出だ。九回１死満塁、日本ハム・水谷が左前にプロ初のサヨナラ打。走りながらベンチ方向へガッツポーズ、ヘルメットを放り投げ一塁ベースを踏んだ。「決めたろ！と思ってました」と笑顔を見せた。ソフトバンク戦３連敗を含む４連敗で迎えた一戦。しかも七回までリードを許す重い展開。それでも「士気としては常に前向き。盛り上がっていた」と明か