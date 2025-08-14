…函館記念覇者ヴェローチェエラは函館芝コースでウィルサヴァイブ（3歳2勝クラス）、テーオーダグラス（4歳3勝クラス）を相手に意欲的な3頭併せ。2馬身追走から鞍上の佐々木にしっかりと追われてテーオーと併入した。4F51秒8〜1F11秒5。佐々木は「悪くない。調教で目立つタイプではないので。無事に走れたのが一番」とコメント。北村助手も「“しまいにサッとやって”と。前走より良くなっていると思う」と納得の表情だった。