リビアングラスは函館Wコースで5F69秒0〜1F13秒0を計時。甲斐助手は「オーバーワークにならないように。余裕もあったし、函館に来てからでは一番の動きだった」と語る。7着に奮闘した宝塚記念は上昇の余地を残した中での実戦だったようで、「前走と違って調教量を確保した状態で出られるのは大きい。来たからには勝ちたいと思っている」と重賞初勝利へ虎視眈々（たんたん）だ。