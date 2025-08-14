▼アウスヴァール（昆助手）時計を気にせずバランスと息と折り合いを意識した。いつも通り。ラストもこの馬なりに動けていた。▼アラタ（小島良助手）今日はある程度、負荷をかけた。洋芝は走るし、時計のかかる良馬場ならいいね。▼ケイアイセナ（佐々木助手）ずっと使っているので、いい状態を維持している。相手が強くなるのでそこがどうか。▼コスモキュランダ（伊藤助手）調整は予定通り。先週と同じようなところを通