クイーンS（2着）から参戦するココナッツブラウンは札幌芝コースを単走。中1週の疲れを感じさせない力強い脚さばきを見せた。5F67秒5〜1F11秒9。柴原助手は「軽めでしたがリラックスして走れていた。競馬を1回使ったので前回の追い切りより多少かむところはありましたけど、動き自体は凄く良かった」と好感触を伝えた。