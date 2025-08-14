「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）２回戦３試合が行われ、昨夏王者の京都国際が昨春王者の健大高崎（群馬）を６−３で下し、史上初の初戦での前年度春夏優勝校対決を制した。エース左腕の西村一毅投手（３年）が９回４安打３失点で完投。健大高崎の石垣元気投手（３年）は敗れたものの、球場表示で歴代最速タイの１５５キロを記録し、進路についてプロ入りを目指すことを明かした