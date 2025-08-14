サッカー日本代表の名波浩コーチ（５２）が１３日、千葉市内で取材に応じた。ＦＩＦＡランキング１７位の日本は９月に同１５位の米国、同１３位のメキシコと米国で国際親善試合を行う。本大会に向けた予行演習へ「１年以上アジアとしかやっていない中、ものすごい財産になる。自分たちの現状、物差しっていうのが分かる。ネガティブな要素はない」と展望した。２３年１月に代表コーチ就任。２４年のアジア杯ベスト８敗退から今