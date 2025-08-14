肺炎のため１０日に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんの葬儀、告別式が１３日、大阪府吹田市の千里会館で営まれた。約１７０人が参列。日本サッカー協会・田嶋幸三名誉会長（６７）、メキシコ五輪などで共闘した元日本代表監督の横山謙三氏（８２）、親交の深かった俳優の松平健（７１）が弔辞を読み、日本が生んだ世界屈指のストライカーをし