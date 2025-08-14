◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）熟練の技術が光るアーチだった。初回先頭。丸はカウント１―２から柳の１４４キロ直球に反応した。内角低めの厳しいコースに対して両腕をたたんで捉えると、最後は右手一本で払うようにして振り抜き、右翼席へ。７月２６日の広島戦（マツダ）以来となる３号ソロで先制点をもたらした。先頭打者弾は自身にとって昨年９月１８日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、通算１４