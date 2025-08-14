◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）攻守で詰めが甘かった。序盤に３点リードしながら逆転負け。日米通算１９９勝目を目指した田中将を野手陣が援護しきれず敗戦となった。試合後、阿部監督は報道陣の待つ会見場に姿を見せず今季４度目の取材対応なし。前向きなコメントが出せない展開だったため、あえて無言を貫いた。球団広報が「金曜日の試合からまた切り替えてやっていきます」と指揮官のコメントを代