◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦関東第一６―１中越（１３日・甲子園）関東第一（東東京）はエース左腕・坂本慎太郎（３年）が中越（新潟）に１失点完投で初戦を突破した。坂本の１３３球目、こん身の直球だ。遊ゴロ併殺打で試合を締めると、関東第一の背番号「１」は大きく息を吐き、笑った。「ほっとした」。苦しみながらつかんだ完投勝利だった。初回、自らの暴投で中越に先制を許すと、５回まで毎回