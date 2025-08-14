◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１３日、静岡・アクトシティ浜松）観衆１７３０新日本プロレスは１３日、静岡・アクトシティ浜松で「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」Ｂブロック公式戦最終戦を行った。大会前までの時点で１２点（６勝２敗）でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が単独首位で３位以内が確定。そのあとを１０点（５勝３敗）で海野翔太、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、成田蓮