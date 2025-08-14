◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）門脇のミスが痛かったよな。３点リードの５回１死一塁で出てしまったタイムリーエラー。ゲッツーとまで言わなくても二塁で一つアウトを取っておけばいいのに、軽率すぎるプレーだった。ただ、田中将もそのワンプレーで急にバタバタしてしまっちゃ、いかん。走者を出すと必要以上に力んでしまう。真っすぐがひっかかってワンバウンドするなんて考えられないよ。１