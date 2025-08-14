◆パ・リーグ日本ハム３―２ロッテ（１３日・エスコン）日本ハムは１３日、ロッテ戦（エスコン）に３―２と９回サヨナラ勝ち。連敗を４で止めた。今季２度目の１軍昇格となった有薗直輝内野手（２２）は、「７番・一塁」でスタメン出場。２回１死二塁で迎えた第２打席、先制の中越え適時二塁打を放ち、プロ２３打席目で初安打初打点をマークした。２軍ではいずれもリーグトップの打率３割１分４厘、１６本塁打など圧倒的成績を