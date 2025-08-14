「ウエスタン、阪神２−２中日」（１３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）格の違いを見せつけた。降格後初登板の阪神のジェレミー・ビーズリー投手が６回を６０球の省エネ投球で１安打無失点に封じた。五回までノーヒットピッチング。唯一喫した安打は六回だった。２死から浜に一、二塁間を破られた。観客の落胆の声も気にせず、最後は尾田を中飛に打ち取ってベンチへと引き揚げた。「思い通りに投げていけばいいんじゃないかな