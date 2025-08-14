「巨人３−４中日」（１３日、東京ドーム）痛恨の逆転負けで再び貯金ゼロ。巨人・阿部監督は今季４度目となる試合後の取材対応なしとなり、広報を通じて「金曜日の試合から、また切り替えてやっていきます」とコメントを残した。初回に中日・柳を捉えて３点先制も、二回以降は追加点を奪えず。守備のミスから五回に失点し、六回にチェイビスの決勝弾を許す敗戦に厳しい表情で球場を後にした。