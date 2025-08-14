この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えて