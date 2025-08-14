両橈骨（とうこつ）遠位端の骨折明けで9カ月ぶりの実戦となるエルトンバローズは午前5時、馬場開門直後の坂路で単走追い。しまいを伸ばし、4F54秒1〜1F11秒6をマークした。杉山晴師は「1カ月前に帰厩。リフレッシュした効果で、いい体になっていますよ。回復が早かったのでオーナーと相談し、ここから行こうとなりました。1週前追いもいい動きで今朝はしまいだけ。休んだことで疲れが取れている」と好感触。昨年、小倉で行われ