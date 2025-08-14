マピュースは坂路で軽めの調整。馬なりで余力十分に4F56秒2〜1F12秒3をマークした。田中助手は「今週は体調を整える感じ。あれくらいでちょうどいいし、息遣いも良かった」と納得顔。「春よりリラックスしている。折り合いもスムーズです」と成長も実感していた。NHKマイルC7着から臨む初の古馬混合戦。「かなり能力のある馬。ここでもやれる馬だと思っている」と重賞初Vに期待した。