「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）大きな弧を描いた。神宮に響いた力強い快音。ＤｅＮＡ・筒香が４連敗と苦しむチームへ、一振りで光をもたらした。「打った瞬間いくと思った」。自身ＮＰＢ初の代打本塁打。手応え十分の７号３ランで連敗もストップだ。２位・巨人に２・５差と迫るＧＯ砲となった。１点リードで迎えた六回だ。２死一、二塁で代打として登場すると、低めのチェンジアップをすくい上げた。打球