▼ウォーターリヒト（石橋師）坂路でしまいを伸ばす感じ。（今春の厩舎解散まで管理した）河内さん（元調教師）の教育が良かったので本当に扱いやすい馬。前走はペースが遅かったけど、しまいは来ている。秋に向けて、いい走りを見せてほしい。▼エコロヴァルツ（牧浦師）先週、追い切って1段階、上がったと思います。今朝もしっかり動いた。初コースは気にならない。▼コレペティトール（中竹師）障害練習も取り入れ、いい