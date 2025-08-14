「全国高校野球選手権・２回戦、創成館１−０神村学園」（１３日、甲子園球場）押しも押されぬダブルエースの一角だ。創成館（長崎）の稙田龍生監督（６１）が２戦目で先発させたのは、１回戦で１失点完投の森下翔太投手（３年）ではなく、背番号１１の奥田晴也投手（３年）だった。右サイドハンドから直球と大きなスライダーのコンビネーションで、昨年まで２年連続ベスト４の神村学園打線を手玉に取った。「今岡とか、すご