◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神・佐藤輝は休養明けのスタメン復帰の一戦で4打数無安打に終わったが、歴代の強打者に並ぶ“節目”に到達した。初回2死一、三塁から、大山の5球目に二盗に成功。22年以来3年ぶりに2桁盗塁に到達した。球団でシーズン30本塁打＆10盗塁は1949年藤村富美男、別当薫、50年藤村富美男、64年山内一弘、79年掛布雅之に次いで46年ぶり5人目（6度目）。かねて走塁面も「積極的