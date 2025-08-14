「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）２回戦３試合が行われ、昨夏王者の京都国際が昨春王者の健大高崎を６−３で下し、史上初の初戦での前年度春夏優勝校対決を制した。柔らかな陽光に、穏やかな風に、春の歓喜が眠る黒土に、気持ちが引き込まれていた。現実にハッとする。「もう九回か」。ベンチから信頼する仲間を見つめると、ともに過ごした日々がよみがえった。「みんなでツラ