◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）【阪神・藤川監督語録】▼守り勝った試合本当に高橋がよく頑張ってくれましたね。▼高橋はゾーンで勝負し球数も少なかった素晴らしかった、と。▼6回の中継プレーも大きかったあのあたりは、うちの今のレフトの守備の良さというものは非常に大事なところですから、良いところで出ましたね。