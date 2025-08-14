侍ジャパン・井端弘和監督（50）が監督を兼務するU15日本代表が13日、神奈川県内で東海大相模と練習試合を行った。台湾で17日から開催される「U15アジア選手権」に向けた直前合宿の一環で、今夏の神奈川大会決勝で敗れて引退した3年生と対戦。延長タイブレーク練習を含めた8イニング制で9―18と攻撃力は見せた。井端監督は「バッティングは良かったが、ディフェンスで出た課題を克服できれば。期待している」と振り返った。