¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡½0¹­Åç¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ëº£µ¨¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Îºå¿À¡¦ÀÐ°æ¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯°Ê¹ß¡¢µå¼ï¹½À®¤ËÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤ÏÁ´ÅêµåÃæ¡¢¤ï¤º¤«3.8¡ó¤Î³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï24¡ó¤Ë·ãÁý¡£º£µ¨¤â19.4¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê56.1¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤°¡£¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Áý²Ã¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï23Ç¯16.6¡ó¡¢24Ç¯11.9¡ó¤È¸º¾¯¤·¡¢º£µ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£