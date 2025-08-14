◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神・石井大智投手（28）が13日の広島戦で、39試合連続無失点へ伸ばし21年の西武・平良のプロ野球記録に並んだ。2―0の9回から3番手として登板。3三振を奪う快投で6セーブ目をマークし、快挙に花を添えた。両リーグトップの24度目の零封勝利に貢献して、チームは今季最多タイの貯金24。2位・巨人が中日に敗れたため、優勝マジックは2つ減って26となった。偉大な記録