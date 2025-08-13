近年、長期化する「中高年ひきこもり」の存在が社会問題となっています。背景には、就職後の人間関係や健康上の理由、家庭内の出来事など、さまざまな要因が絡み合います。本記事では事例を通じて、引きこもりの長期化が家計や生活に及ぼす影響、そして共倒れを防ぐために取り得る現実的な対策について見ていきます。引きこもり息子への「淡い期待」が打ち砕かれる「母さん、おれ働けないよ。外に出るなんて無理だと思う」その言葉