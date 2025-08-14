「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）マウンドでの表情から一変し、お立ち台では優しい笑顔があった。復帰４戦目で初の中７日となった阪神・高橋が７回６９球の省エネ投球で今季２勝目。「ストレートをしっかり投げ切れたんで、一番良かったです」。最速１５１キロの直球を中心にコイ打線を寄せ付けず、完全復活を印象づけた。初回からテンポよく投げ進め、五回まで完全投球。ここまでわずか４４球だった。完全試