「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神・小幡が華麗な中継プレーで高橋を、そしてチームを救った。２点リードの六回２死二塁。高橋が初めて背負ったピンチだった。中村奨に左前打を許し、二走・佐々木は一気に本塁を狙った。左翼・高寺からの送球を、小幡は左翼寄りの芝生部分で捕球。素早く捕手・坂本へ送球した。「ワンバンをしっかり投げて、ラインを外さないようにと思って投げました」。やや三塁ベンチ方