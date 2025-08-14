マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いる「イチロー選抜KOBECHIBEN」と「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチ（8月31日、バンテリンドーム）の出場メンバーが13日、発表された。イチロー氏のほか、松井秀喜氏（51）、松坂大輔氏（44）に、今年は新たに松井稼頭央氏（49）が参加する。女子選抜は今夏の全国高校女子硬式野球選手権大会で11年ぶり2度目の優勝を果たした福知山成美（京都