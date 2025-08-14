「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神が完封勝ちを飾った。巨人が敗れ、優勝マジックは２６に。三回に中野拓夢内野手（２９）の犠飛などで２点を先制。先発・高橋は７回４安打無失点で２勝目。九回に登板した石井大智投手（２８）が１回を無失点に抑え、３９試合連続無失点で現監督の藤川球児を超えるセ・リーグ新記録を達成し、平良海馬（西武）のプロ野球記録に並んだ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。