日本テレビは１４日、タレントのイモトアヤコが同局系「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」（３０、３１日放送）のスペシャルサポーターに就任したことを発表した。右脚が義足の少女・村山夢和さんの唐松岳の登山を生放送でサポートする。イモトは「今回、夢和さんの陸上の練習場所を訪れた際に、義足に貼られた２４時間テレビのシールを見ました」と振り返り、「２４時間テレビの募金が実際に届いている様子を、この目で