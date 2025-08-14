8月14日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区城南町（スピード違反）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・熊本市東区新生（携帯電話・シートベルト）国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「