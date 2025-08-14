7月涼しかったところは？（写真：yako／PIXTA）【ランキングを全部見る】酷暑でも｢涼しい場所｣ランキングTOP63（関東）災害級の暑さが続いた7月。気象庁によると、日本の月平均気温は統計を開始した1898年以降の7月として最も高かった。暑い中で過ごしやすいのはいったいどこか。今回は関東地方（東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県）を調査した。なお、関東地方の区分は気象庁に従ってい