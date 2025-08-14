◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）巨人の田中将大投手（３６）の日米通算１９９勝目は、またもお預けとなった。中５日で中日戦に先発。初回に丸佳浩外野手（３６）の先頭打者本塁打などで幸先良く３点をプレゼントしてもらったが、５回に二塁手・門脇の痛い失策も絡んで一気に追いつかれ降板。自責０ながら、５回３失点で４月３日以来の今季２勝目はならなかった。チームは２番手の菊地が６回、チェ