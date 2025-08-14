2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。 イモトアヤコがスペシャルサポーターに就任！これまで「世界の果てまでイッテQ！」で世界中の高峰に登頂してきたイモト。「24時間テレビ48」スペシャルサポーターとして、義足の少女・村山夢和（むらやまゆわ）さん（12歳）の、生放送での唐松岳の登山初挑戦をサポートします。イモトは、過去の「24時間テレビ」でも、全盲の女