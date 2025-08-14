JO1の白岩瑠姫（27）が13日、都内で声優に初挑戦したアニメ映画「アズワン/ASONE」（22日公開）の上映会で舞台あいさつした。初めて映画主題歌の作詞、作曲に挑戦した「巡星」を観客の前で初披露。「めっちゃかっこつけてたけど、めっちゃ緊張してました」と笑みを浮かべた。作品の主人公が悩む高校生であることから、10代の頃の悩みを聞かれると「モテたい」と回答。「男として生まれてきたらモテる人生かっこいいな」