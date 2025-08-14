元JRA騎手の藤田菜七子さん（28）が28日、門別競馬場に来場する。ホッカイドウ競馬が13日、発表した。藤田さんはYouTube番組にゲスト出演するほか、Jpn3「スポーツニッポン杯第37回ブリーダーズゴールドカップ」（2000メートル）の誘導馬に騎乗する。引退以来、約10カ月ぶりとなる鞍上での姿に注目が集まる。