2・5次元グループ「騎士X―KnightX―」が13日、東京・日本武道館で公演を開いた。昨夏に前身の「騎士A」として開催したのに続き2年連続。今年5月にユーチューバーのタケヤキ翔を加えた4人組となり、改名してからは初のライブ。ばぁうは「みんながいなかったらグループすらなくなっていたかも。ありがとう」と感謝。タケヤキも「今日のことは一生忘れない」と感無量だった。改名後は、公式YouTubeチャンネルも登録者数1