クラスターC4着チカッパ（牡4＝中竹）は武豊とコンビ継続でコリアスプリント（9月7日、ソウル）へ。CBC賞を勝ったインビンシブルパパ（牡4＝伊藤大）は海外遠征を視野に入れる。伊藤大師は「いったん放牧に出す。次走は未定だが、国内よりも海外を考えています」と話した。オークス17着サヴォンリンナ（牝3＝田中克）は吉田隼との新コンビで紫苑S（9月7日、中山）から秋華賞（10月19日、京都）を予定。G1レーシングが発表。