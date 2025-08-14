「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）虎の大砲は走っても絵になる男だ。阪神・佐藤輝が約半世紀ぶりにミスタータイガースの記録をよみがえらせた。初回１死一、二塁で迎えた第１打席。二ゴロ併殺崩れで一塁に残ると、大山の５球目にスタート。大きなストライドから豪快に滑り込み、２０２２年（１１盗塁）以来３年ぶりに２桁盗塁を記録。今季１０盗塁目となり「３０−１０」を達成した。２リーグ分立後、球団では